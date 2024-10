Dopo una settimana di pausa dal campionato per dare spazio agli impegni delle Nazionali, riparte anche la Primavera 1.

Il Cagliari del tecnico Fabio Pisacane, reduce da un buon pareggio contro il Cesena e orfano per sette giorni del portiere Auseklis impegnato con la sua Lettonia U19, si prepara ad ospitare il Sassuolo campione d'Italia. Il match, in programma questo sabato alle ore 11, non si disputerà al campo comunale di Ussana come inizialmente previsto, ma al campo Virgilio Porcu di Selargius.

Una gara non facile per i rossoblù che, attualmente quindicesimi in classifica con 7 punti, dovranno battagliare con i detentori in carica del titolo del torneo e, momentaneamente, quarta potenza del campionato. Strappare punti ai neroverdi, per Vinciguerra e soci, non sarà impresa facile. Lavorare uniti sarà il giusto segreto per raggiungere l'obiettivo.

