Un punto guadagnato che contribuisce a proseguire la scia di risultati positivi quello del Cagliari Primavera contro il Genoa. Una partita resa complicata dal forte vento che si è abbattuto sul CRAI Sport Center di Assemini e che ha visto questa giornata di campionato terminare 0-0. Nonostante si sia giocato praticamente tutto il secondo tempo col fiato sospeso per l'uscita dal campo in ambulanza di Trepy (fortunatamente per lui solo un trauma cranico senza alcuna complicazione), i rossoblù sono riusciti ad aggiungere un +1 al loro bottino di punti e il loro tecnico Fabio Pisacane è decisamente soddisfatto: «Al netto dell’avversario, che è di qualità e questo dà valore alla nostra vittoria in casa loro all’andata, sono contento per la prestazione. Arriviamo a nove risultati utili Coppa compresa, con 15 gol fatti e 4 subiti. I numeri sono importanti a livello di punti, gol fatti e gol subiti. Non si può vincere sempre, dispiace quando non ci riesci, però stiamo costruendo il percorso e andiamo avanti con fiducia».

Il pari di questo pomeriggio allenta un po' l'eventuale corsa ai playoff che si poteva tentare in questi ultimi match della regular season. I rossoblù continuano a stazionare in decima posizione con 49 punti e prima di mettere fine al sogno di proseguire la stagione con la corsa scudetto, devono aspettare i risultati di domani di due delle dirette concorrenti, la Lazio (contro la Juventus) e l'Hellas Verona (contro la Cremonese). Dalla parte di Vinciguerra e soci va sicuramente la sconfitta subita dal Milan contro l'Empoli, che blocca i rossoneri in settima piazza a solo tre punti dagli isolani. Ma i playoff, come ha ricordato più volte Pisacane, non sono mai stati un vero e proprio obiettivo di quest'anno: «Stiamo migliorando. Nessuno ci ha chiesto i playoff e siamo in linea con quello che volevamo all’inizio; poi vogliamo ottenere sempre di più e fino alla fine proveremo a ottenere il massimo. Dobbiamo lavorare in prospettiva, preparare i ragazzi al salto enorme e difficile in prima squadra, se riusciamo in questo abbinando buone prestazioni e risultati come stiamo facendo possiamo sicuramente dirci soddisfatti».

Tornando sull'analisi della partita, il tecnico dei cagliaritani ha poi aggiunto: «Oggi avevamo davanti una squadra di valore, fisica, che ci ha rispettati e ha coperto gli spazi, ci è mancato il guizzo giusto per deciderla ma ci sta pareggiare oggi, non bisogna dimenticare che ci sono sempre anche gli avversari. Ci teniamo stretto il punto e proseguiamo nel nostro percorso di crescita».

L'ultimo appunto è stato fatto sulla situazione infortunati: «Dispiace quando si fermano i ragazzi, sia Trepy che Malfitano e Liteta sono vittime di contusioni e questo è importante perché non ci sono problemi muscolari o di altro tipo. Soprattutto Trepy sta bene e questa è la notizia più importante dopo i minuti di apprensione».

