Brucia e fa male la sconfitta del Cagliari Primavera che stamattina è uscito sconfitto dal campo della Juventus. Dopo una partita dove i rossoblù hanno mantenuto per gran parte il pallino del gioco, i ragazzi di Pisacane si sono visti portar via anche il pareggio mantenuto fino all'89'. Nonostante le diverse occasioni create, gli isolani non sono riusciti a finalizzare e poco prima del termine della gara Lopez ha regalato i tre punti alla Vecchia Signora.

Eppure, per quanto questo incontro abbia lasciato l'amaro in bocca a Vinciguerra e soci, il tecnico dei cagliaritani non ha molto da rimproverare ai suoi giocatori: «Siamo dispiaciuti perché dopo una partita del genere tornare a casa con zero punti in saccoccia ci suscita rabbia. La nostra mentalità è quella di andare andare su tutti i campi con entusiasmo, cercando di dominare il gioco il più possibile, come fatto anche oggi per larghi tratti della gara. Peccato perché anche oggi non siamo riusciti a capitalizzare quanto creato ma, come ho detto ai ragazzi a fine partita, sarei più preoccupato se queste palle gol non le creassimo». L'atteggiamento quindi è quello giusto, ma serve ancora un pizzico di cattiveria agonistica in più. «Abbiamo preparato la partita cercando di non subire la Juventus ma aggredendola da subito e ce la siamo giocata, a viso aperto, senza aspettare l’avversario. Infatti alcuni pericoli sono arrivati da attacco diretto con il portiere o da strappi individuali dei singoli nelle ripartenze, in seguito alla vittoria di qualche duello», così Pisacane ha raccontato come il suo gruppo ha preparato la sfida odierna. Ora, però, bisogna subito tornare a lavoro per cercare di festeggiare il Natale con il sorriso: lunedì al CRAI Sport Center arriva la Fiorentina.

