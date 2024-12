Turno infrasettimanale amarissimo per il Cagliari Primavera che stamani, al campo Ale&Ricky dell'Allianz Training Center di Vinovo, esce beffato all'ultimo dalla Juventus che vince 1-0 grazie alla rete di Lopez. Ai ragazzi di Pisacane non è bastato il supporto in attacco di Kingstone, arrivato in forze dalla prima squadra, vedendosi portar via il bottino in palio all'89'.

Partono bene i rossoblù che già al 5' cercano il vantaggio con Trepy da posizione defilata, Radu para. Botta e risposta dei bianconeri con Di Biase bravo a sfruttare un'ingenuità di Marini, ma la sfera termina sul fondo. La partita si addormenta un po' fino al 21' quando, sugli sviluppi di uno schema su punizione, Iliev respinge in angolo la bella conclusione di Biliboc. Al 26' doppio tentativo dei cagliaritani prima con Trepy e poi con Kingstone, Radu è bravo a bloccare entrambe le occasioni. Al 34' ancora gli isolani pericolosi: angolo battuto da Simonetta, Soldati di testa serve Vinciguerra che, in acrobazia al volo, prova a impensierire Radu ma non riesce a sorprendere il portiere avversario. L'ultimo squillo del primo tempo è nuovamente a favore del Cagliari con Vinciguerra che, grazie ad un errore di Pagnucco, si invola verso la porta della Vecchia Signora, ma lo stesso Pagnucco riesce a recuperare e chiudere bene sul capitano dei cagliaritani.

Nella ripresa al 53' azione manovrata da Kingstone e Vinciguerra, con quest'ultimo che prova a calciare, il suo tiro è respinto dalla difesa. Un minuto più tardi Mazur arriva in area rossoblù, prende la mira, Iliev allontana e sulla ribattuta si avventa Biliboc, che manda alto. Al 64' Arba, dentro l'area bianconera, scarica all'indietro per Nunn che non trova lo specchio. Il Cagliari continua a spingere e al 77' Kingstone mette in mezzo un pallone interessante, velo di Bolzan e Simonetta calcia solissimo, mandando alto. All'81' ancora Simonetta protagonista, questa volta di punizione dai 25 metri e per poco non sigla la marcatura. Appena tre minuti ed ecco Ventre che, con un gran colpo di testa, scheggia la traversa di Iliev. A pochi secondi dal termine del secondo tempo, 89', la doccia fredda per i giovani di Pisacane: Ventre mette in mezzo un cross che trova in area la testa di Lopez e la Juve passa in vantaggio.

Al triplice fischio sono i ragazzi di Magnanelli a festeggiare, mentre a Vinciguerra e soci resta solo il rimpianto e la rabbia per non essere riusciti a finalizzare le occasioni create.

© Riproduzione riservata