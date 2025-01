Il 2025 non si è sicuramente aperto nel migliore dei modi per il Cagliari Primavera. Eppure, nonostante la pesante sconfitta subita contro il Lecce, la squadra di Pisacane ha dimostrato ancora una volta il proprio carattere battagliero.

Il tecnico dei rossoblù, per quanto sia rimasto con l'amaro in bocca per il risultato arrivato, ha comunque sottolineato come ci siano state delle note dolci in una giornata poco felice: «L’approccio alla gara è stato buono. Nei primi venti minuti avevamo il pallino del gioco in mano ed eravamo in controllo della gara, purtroppo abbiamo avuto diciotto minuti di blackout dove con tre tiri abbiamo subito altrettanti gol. Come se non bastasse, al termine del primo tempo, l’arbitro ha deciso di espellere Achour. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra non si è disunita e ha avuto la reazione che avevo chiesto, non facendo vedere di essere in campo con un uomo in meno e facendo la partita. Come dico sempre, vanno prese le cose positive, che anche oggi, al netto del risultato, sono tante. Resettiamo subito perché già da domani inizieremo a preparare la partita di Coppa Italia di mercoledì contro il Torino».

Niente riposo quindi per i giovani isolani che, a causa dei tanti impegni ravvicinati, hanno già il mirino puntato sulla prossima sfida in Coppa Italia. Parola d'ordine? Dare il massimo per vincere.

