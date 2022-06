Continua l’attesa per conoscere il nome del nuovo allenatore del Cagliari, l’uomo che dovrà guidare i rossoblù al riscatto per risalire la china della Serie B dopo il doloroso addio alla massima serie.

La società, è noto, ha avviato una sorta di “casting” e il nome in pole position è quello di Pippo Inzaghi, in cerca di panchina dopo l’esperienza a Brescia, ma che sarebbe però anche nel mirino dell’Ascoli. Ci sono poi Andreazzoli e Gotti.

Nel toto-nomi, però, in queste ore è spuntato anche Daniele De Rossi. L’ex Roma, campione del mondo anch’egli nel 2006 (e con cui già in passato c’erano stati contatti), è al lavoro con lo staff azzurro di Roberto Mancini e potrebbe – chissà - essere l’outsider giusto per la panchina rossoblù.

Intanto, il direttore generale Mario Passetti e il direttore sportivo del Cagliari Calcio Stefano Capozucca hanno convocato una conferenza stampa per lunedì 6 giugno alla Unipol Domus. Ordine del giorno: “Parlare della stagione appena trascorsa”. Ma nell’occasione potrebbero arrivare nuovi indizi sulle mosse societarie in vista della ripartenza.

