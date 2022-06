Si è parlato di Pippo Inzaghi, di Andreazzoli e di Gotti. Si parlato di Daniele De Rossi. Ora, per la panchina del Cagliari, spunta il nome di Fabio Liverani.

Secondo radiomercato l’ex mister di Genoa, Lecce e Parma potrebbe essere l’uomo giusto per prendere in mano la guida della squadra rossoblù precipitata in Serie B al termine di un’annata disastrosa.

Per il momento nessuna conferma e nessuna smentita: il ds Stefano Capozucca e il dg Mario Passetti, in conferenza stampa (IL RESOCONTO), hanno spiegato che il nuovo tecnico verrà svelato nei prossimi giorni, probabilmente entro giovedì.

Sempre in conferenza stampa Capozucca, senza fare nomi, ha descritto l’identikit dell’allenatore che serve ora ai rossoblù: un uomo che sappia “sposare un progetto di ricostruzione e ripartenza”.

E, come detto, il nome caldo ora è quello dell’ex giocatore di Perugia, Lazio, Fiorentina e Palermo, 46 anni, Panchina d’argento nella stagione 2018-2019, quando era alla guida del Lecce.

