È Gabriele Zappa il giocatore del Cagliari che va a commentare la partita di oggi contro il Napoli. Dopo lo 0-4 della Domus, il difensore cerca di trovare qualcosa da salvare ritenendo il risultato troppo eccessivo per quanto si è visto in campo: «Il risultato è un po’ bugiardo», taglia corto il numero 28.

«Abbiamo fatto la nostra partita finché non abbiamo preso il secondo e terzo gol, una grande gara dopo i primi venti minuti in cui potevamo fare meglio. Poi purtroppo il calcio è fatto di episodi, non abbiamo trovato l’1-1 e lo 0-2 ci ha tagliato le gambe. C’è stata un po’ di sfortuna e credo poca malizia per non essere riusciti a concretizzare quanto creato». Ora c’è l’Empoli, venerdì: «Dobbiamo cercare di prendere quello che di buono abbiamo fatto e rialzare la testa. Crediamo tutti in quello che dice il mister, perché dobbiamo portare a casa i tre punti». «Vogliamo portare a casa il risultato, poi tireremo le somme di queste gare in casa».

La svolta. Per Zappa il Cagliari ha fatto un’ora buona e non aveva subito troppo lo 0-1. «Siamo entrati in campo nel secondo tempo molto bene creando tanto, poi il gol preso al 65’ ha cambiato la partita». Il difensore, di nuovo schierato terzo di difesa («Secondo me è il mio ruolo») e alla fine capitano («Un onore»), ha dovuto fronteggiare giocatori di primissimo piano: «Kvaratskhelia è un gran giocatore, secondo me l’ho marcato bene sino all’occasione del secondo gol dove dovevo stringere di più. Lui e Lukaku sono dei grandi giocatori». Ed è arrivata un’altra rete subita da fermo, quella di Buongiorno: «Era calata un po’ l’attenzione però sicuramente dobbiamo migliorare perché è il terzo gol che prendiamo da piazzato».

