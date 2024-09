Il Cagliari perde 0-4 in casa contro il Napoli. I rossoblù (in maglia nera) per un’ora se la giocano alla pari, anche con diverse occasioni, poi i partenopei dilagano. Nel primo tempo sospensione di sei minuti.

Schieramenti speculari, 3-4-2-1: Nicola mette subito l’ex Gaetano sulla linea di Luvumbo dietro Piccoli. È il Napoli a fare la partita e colpisce al 18’, anche con fortuna perché sull’assist di Lukaku il tiro dal limite di Di Lorenzo trova la netta deviazione di Mina a spiazzare Scuffet.

Per sei minuti il gioco resta fermo a causa dei fumogeni lanciati dal settore ospiti alla Curva Sud seguiti da quelli dalla Curva Nord in campo. Al 33’ angolo e Mina di testa, salva Lobotka nell’area piccola.

Al 41’ Meret nega l’1-1 a Piccoli, con una gran parata su colpo di testa a botta sicura da corner. Nel nono minuto di recupero del primo tempo, dopo un tiro di Gaetano deviato, angolo e traversa di Mina con l’assistente che dà fuorigioco dubbio.

Ripresa con Adopo per Deiola. Cagliari che sfiora subito il pari, decisivo Meret su colpo di testa dell’ex Luperto e Luvumbo manda a lato sulla ribattuta. All’11’ gran tiro di Marin e il portiere ospite manda sulla traversa.

Dopo tante occasioni del Cagliari il Napoli raddoppia al 22’: Lukaku serve Kvaratskhelia che va via a Zappa e supera Scuffet. I rossoblù subiscono il colpo e al 26’ su errore dal basso di Scuffet Kvaratskhelia recupera e serve al centro Lukaku per il sinistro del tris che chiude i conti.

Nel terzo e ultimo minuto di recupero angolo da sinistra e Buongiorno di testa firma lo 0-4.

