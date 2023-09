Il Cagliari incassa la sconfitta in casa per 1-3 contro il Milan e finisce ultimo in classifica (QUI LA CRONACA). Ecco le pagelle dei rossoblù.

Radunovic 4.5

Miracoli e papere, regala l'1-1. Prendere o lasciare?

Wieteska 5.5

Quarto cartellino giallo in tre partite

(dal 1' st Oristanio 6

Dà la scossa, sfiora anche il gol)

Dossena 6

Ci mette il fisico e tutto quello che ha

Hatzidiakos 5.5

A volte sbadato, si riscatta su Leao

Zappa 5

Quando il Milan affonda, lui va a fondo

(dal 36' st Di Pardo sv)

Sulemana 5.5

Tanta quantità, servirebbe più qualità

(dal 22' st Viola 5.5

Entra a gara ormai volata via)

Makoumbou 5.5

Troppo leggero contro i giganti rossoneri

(dal 39' st Deiola sv)

Augello 6

Prova a spingere fin quando ne ha

Nandez 6

Regala a Luvumbo il gol dei sogni

Petagna 5.5

Ne prende e ne dà, ma al tiro non ci arriva mai

(22' st Shomurodov 5

Vorrei ma non posso)

Luvumbo 6.5

Oggi l'attacco del Cagliari è lui

Allenatore Ranieri 5.5

Deve gestire un Cagliari che somiglia troppo a una coperta corta

