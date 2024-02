A caccia della scossa. Il Cagliari prova a rialzarsi contro la Lazio, in una sfida che assume ancora più importanza dopo la vittoria dell’Empoli nella sfida-salvezza contro la Salernitana. Per farlo, Ranieri potrebbe optare per una squadra più a trazione anteriore del solito.

Il neo-acquisto Gaetano, che ha già testato il campo lunedì contro la Roma nei minuti finali, questa volta potrebbe scendere in campo dal 1’. Il centrocampista di proprietà del Napoli agirebbe alle spalle di una coppia di attaccanti: i favoriti sono Lapadula e Petagna, ma occhio a Luvumbo che scalpita.

Ma non è detto che si tratti di 4-3-1-2: la risposta al tridente della Lazio (in pole Felipe Anderson, Immobile e Pedro) potrebbe essere ancora la difesa a tre, con Dossena e Mina certi della maglia da titolare. Con loro, potrebbe essere riproposto Zappa sul centrosinistra, a gestire le sfuriate del brasiliano. In mezzo, Nandez e Azzi (in ballottaggio con Augello) sulle corsie, con Makoumbou e Prati al centro.

L’alternativa, con gli stessi uomini, potrebbe essere proprio il 4-3-1-2: in questo caso, Zappa a destra e Azzi a sinistra, con Nandez da interno di centrocampo.

