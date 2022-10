Da questa sera il Cagliari ha iniziato il suo ritiro anticipato pre Brescia.

I rossoblù, dopo l’allenamento di questo pomeriggio, sono così rimasti nel centro sportivo di Asseminello, dove rimarranno fino a sabato pomeriggio, quando si sposteranno alla Domus.

Nell’allenamento odierno, nuovo piccolo passo in avanti per Rog, che ha lavorato parzialmente in gruppo.

Solo dopo la rifinitura di domani mattina Liverani deciderà se inserirlo o meno nella lista dei convocati per la gara col Brescia di Cellino.

Per il resto, tutti abili e arruolabili, col tecnico che potrebbe decidere, per la prima volta in questo avvio di stagione, di puntare sulla coppia Lapadula-Pavoletti in attacco dal primo minuto.

