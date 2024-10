Dopo la ripresa avvenuta ieri pomeriggio, il Cagliari è tornato ad allenarsi stamattina al Crai Sport Center di Assemini. I rossoblù, sempre senza gli otto nazionali convocati, svolto una sessione di forza, esercitazioni sul due contro due e, in chiusura, una serie di partitelle giocate ad alta intensità. Domani si replica sempre di mattina, nel secondo weekend di sosta per le nazionali: l’appuntamento è alla partita contro il Torino, domenica 20 alla Domus (ore 18).

Sempre quattro gli indisponibili per Davide Nicola: continuano a lavorare in personalizzato Gianluca Lapadula, Jakub Jankto, Leonardo Pavoletti e Mateusz Wieteska. Dei nazionali, nella notte prima partita ufficiale per gli otto rossoblù: Yerry Mina è rimasto in panchina nella sconfitta per 1-0 della Colombia in Bolivia. Oggi tocca ai tre nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa ossia Kingstone Mutandwa, Antoine Makoumbou e Zito Luvumbo, in serata (ore 20.45) Alen Sherri con l’Albania e Adam Obert con la Slovacchia.

Biglietti. Nessuna limitazione da parte dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive: via libera alla vendita dei biglietti per il settore ospiti di Udinese-Cagliari, partita della nona giocata venerdì 25 ottobre alle ore 18.30 al Bluenergy Stadium. Fino alle 19 di giovedì 24 sarà possibile acquistare i tagliandi per i tifosi rossoblù sul circuito Ticketone (online e nei punti vendita) al prezzo di 25 euro più spese di servizio. Non sarà attiva la vendita dei biglietti nel giorno della gara e non è consentito il cambio utilizzatore.

