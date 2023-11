Sarà Marco Guida di Torre Annunziata a dirigere Cagliari-Genoa, la prossima sfida di campionato che i rossoblù affronteranno domenica, alle 15. Sono quattordici i precedenti che legano l’arbitro campano ai sardi, e il bilancio è positivo.

Nel dettaglio, il Cagliari ha vinto sei volte, pareggiando in quattro occasioni e perdendo in altrettante. Tra i successi, spicca l’1-0 di Bari dello scorso 11 giugno, quando la zampata di Pavoletti regalò la Serie A agli uomini di Ranieri. Non l’unico colpaccio dei rossoblù sotto la direzione di Guida: tra i segni X, c’è anche l’1-1 dello Juventus Stadium, col gol di Andrea Cossu a gelare i presenti. Questo il quadro completo della undicesima giornata di Serie A:

Venerdì

20.45 Bologna-Lazio (La Penna)

Sabato

15.00 Salernitana-Napoli (Rapuano)

18.00 Atalanta-Inter (Sozza)

20.45 Milan-Udinese (Sacchi)

Domenica

12.30 Hellas Verona-Monza (Collu)

15.00 Cagliari-Genoa (Guida)

18.00 Roma-Lecce (Colombo)

20.45 Fiorentina-Juventus (Chiffi)

Lunedì

18.30 Frosinone-Empoli (Manganiello)

20.45 Torino-Sassuolo (Ferrieri Caputi)

Classifica

Inter 25, Juventus 23, Milan 22, Atalanta 19, Napoli 18, Fiorentina 17, Lazio 16, Bologna 15, Roma 14, Monza 13, Lecce 13, Frosinone 12, Torino 12, Genoa 11, Sassuolo 11, Hellas Verona 8, Udinese 7, Empoli 7, Cagliari 6, Salernitana 4.

