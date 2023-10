Ranieri non cambia. Nella sfida della Domus propone la difesa a quattro, con Nandez recuperato e confermatissimo a destra, al centro Goldaniga e Dossena, a sinistra Augello. In mezzo, Prati detta i tempi e al suo fianco Deiola e Makoumbou. Mentre Mancosu e Jankto sono alle spalle di Luvumbo, unica punta di ruolo. Lo schieramento del secondo tempo di Salerno, insomma, con l’intero parco attaccanti - eccetto Luvumbo - in panchina.

Dall’altra parte Di Francesco conferma il suo 4-2-3-1 con Cheddira in panchina e Cuni davanti.

Calcio d’inizio alle 12.30

Le formazioni ufficiali.

CAGLIARI: Scuffet; Nandez, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou, Jankto; Mancosu, Luvumbo. Allenatore: Ranieri

FROSINONE: Turati; Lirola, Romagnoli, Monterisi, Marchizza; Brescianini, Barrenechea, Reinier; Soulé, Cuni, Baez. Allenatore: Di Francesco

Arbitra Luca Pairetto della sezione di Nichelino.

LA CRONACA DELLA PARTITA IN DIRETTA

© Riproduzione riservata