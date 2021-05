La sfida tra Cagliari e Fiorentina alla Sardegna Arena finisce 0-0. Le pagelle dei rossoblù.

Cragno 6: giornata di quasi riposo. Unico extra una provvidenziale smanacciata su un cross insidioso diretto a Vlahovic.

Ceppitelli 6: partita di ordinaria amministrazione sia con la difesa a 4 che con la difesa a 3.

Godin 6: lotta e chiude con esperienza e mestiere, impedendo a Vlahovic di pungere.

Zappa 6: buona l’intesa con Nandez sulla destra, deciso in copertura. Si fa vedere con un’azione personale e prova il tiro (uno dei pochi della partita), deviato in corner. Esce all’intervallo per fare spazio a Carboni.

Lykogiannis 6: sfida tra 22 con Caceres a sinistra. Non è straripante, ma porta a casa la pagnotta.

Duncan 6,5: roccioso schermo davanti alla difesa, toglie qualche castagna dal fuoco. Piazza anche paio di ghiotti passaggi agli attaccanti.

Nandez 6,5: sempre pimpante sia in fase offensiva che in copertura.

Marin 6: partita senza infamia e senza lode. Esce al 68esimo per fare spazio a Deiola.

Nainggolan 6: prestazione attenta e senza fronzoli per creare occasioni e per interrompere le azioni avversarie.

Joao Pedro 5,5: un buon cross per Pavoletti all’inizio, gli altri – pochi – tentativi di far male vengono murati.

Pavoletti 5,5: si muove sul fronte d’attacco a caccia di rifornimenti e si sacrifica abbassandosi per dare una mano a centrocampo e in difesa. Ma sui rari palloni alti in area arriva quasi sempre prima Pezzella.

Carboni: 6,5: 45 minuti e due provvidenziali chiusure su Vlahovic.

Deiola 6: entra al posto di Marin e prova a dare il suo contributo per muovere le acque. Un buon pallone da destra per Cerri, che però sbaglia lo stop.

Cerri sv: lo stop sbagliato di cui sopra in una decina di minuti.

Semplici 6: una vittoria poteva dare la speranza della salvezza anticipata. Imposta invece la squadra per il pareggio e un pareggio – pur prezioso – ottiene.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata