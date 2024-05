La vittoria del Cagliari contro il Sassuolo e la salvezza conquistata con un turno di anticipo cambia il calendario della Serie A. Non essendo i rossoblù più coinvolti nella bagarre per non retrocedere, non dovranno necessariamente giocare nel "blocco" delle candidate.

Ecco perché la sfida con la Fiorentina sarà disputata giovedì, alle 20.45. Manca solo l'ufficialità, ma si va verso l'anticipo della gara dell'Unipol Domus: questo per consentire ai viola di recuperare in vista della finale di Conference League, che gli uomini di Italiano affronteranno mercoledì 29 maggio contro l'Olympiacos.

La nota definitiva della Lega Serie A, col programma completo della trentottesima giornata, dovrebbe arrivare domani.

© Riproduzione riservata