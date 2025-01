Nonostante la sconfitta senza appello di venerdì sera a Torino, c’è un dato che spicca nel campionato del Cagliari, quasi regina delle rimonte del campionato di Serie A.

La squadra di Davide Nicola si piazza infatti al secondo posto per punti ottenuti da situazione di svantaggio. Sono ben 13, senza i quali la situazione di classifica dei rossoblù sarebbe davvero drammatica.

Un punto con la Juventus, tre col Torino, uno all’andata col Milan, uno sul campo del Genoa, tre a Monza, uno nel match di ritorno con il Milan, tre contro il Lecce. Meglio dei sardi ha fatto la sola Atalanta, che con i tre punti ottenuti oggi a Como è salita a quota 15. Seguono Napoli a 9, Udinese a 8, Lazio e Como a 7.

In tre occasioni invece i rossoblù non hanno portato a casa i tre punti pur andando in vantaggio, si è sempre conclusa in parità: Cagliari-Como alla seconda di campionato (da 0-1 a 1-1), Cagliari-Milan (gol iniziale di Zortea, poi i rossoneri vanno avanti e i rossoblù la riprendono nel finale, 3-3) e Genoa-Cagliari 2-2 (sardi subito avanti, poi sorpassati, nel finale il 2-2 firmato da Piccoli su rigore).

(Unioneonline/L)

