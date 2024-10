Il Cagliari ha ritrovato anche gli ultimi due giocatori che, durante la sosta, hanno risposto alla chiamata delle rispettive nazionali. Yerry Mina e Kingstone Mutandwa, tornati ieri sera in Sardegna, stamattina si sono allenati regolarmente con la squadra assieme a chi aveva svolto un defaticante ieri, ossia Zito Luvumbo, Răzvan Marin e Matteo Prati.

Per domenica contro il Torino (ore 18 alla Domus, ottava giornata di Serie A) Davide Nicola non potrà contare su Adam Obert che anche oggi si è allenato solo a parte. Il difensore non ha recuperato dal fastidio agli adduttori che lo aveva portato a lasciare anzitempo il ritiro della Slovacchia. Personalizzato anche per Jakub Jankto e Leonardo Pavoletti, gli altri due che non saranno convocati per il rientro in campo dopo la sosta.

Nella seduta odierna lavoro sulla tattica, con prove di soluzioni di gioco anche da palla inattiva. Domani rifinitura al mattino seguita dalla conferenza stampa dell'allenatore (ore 12.30).

