Cagliari sotto a fine primo tempo contro il Bologna: alla Domus per il momento decide un gol di Orsolini. La squadra di Nicola parte bene, per poi subire però gli ospiti.

Il Cagliari comincia forte, neanche trenta secondi e Zortea va a calciare con deviazione in angolo. Al 4' clamorosa doppia occasione: Piccoli, servito da sinistra, crossa con la deviazione di Lucumí che costringe Skorupski a salvare sulla linea in tuffo, sulla ribattuta Gaetano prova tre volte a spingere il pallone in rete ma la difesa ospite si salva con Miranda (le prime due) e Freuler (l'ultima). Al 13' Prati guadagna una punizione da sinistra, batte Marin con la respinta della retroguardia del Bologna e Viola serve Gaetano per un tiro alto dal limite.

Ospiti che dal 14' prendono in mano il gioco: servito Miranda a sinistra per un tiro murato in corner. Poco dopo un rimpallo fra Luperto e Orsolini favorisce quest'ultimo in area, sul suo tiro si oppone Scuffet. Gli ospiti crescono dopo dieci minuti iniziali complicati e al 31' hanno un'occasionissima: Ndoye trova lo spazio per liberare sul centro-destra Orsolini solo davanti a Scuffet, ma il numero 7 col sinistro manda altissimo. Alla prima occasione sbaglia, alla seconda no: lanciato sempre da Ndoye salta Luperto e calcia stavolta sul destro, con Scuffet che prende gol sul suo palo.

Piccoli prova a riportare il Cagliari in partita, un suo destro rasoterra impegna Skorupski che in tuffo mette in angolo. Al 43’ ci prova anche Viola, sinistro dal limite a lato. Squadre al riposo dopo un minuto di recupero.

