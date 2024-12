Il Cagliari torna con la rosa al completo per ricevere la visita dell'Atalanta. Domani alle 15 all’Unipol Domus ci sarà anche Gianluca Lapadula fra i 26 giocatori a disposizione di Davide Nicola: l’attaccante aveva saltato la partita contro la Fiorentina per una contusione al fianco sinistro riportata contro il Verona due settimane fa, nella precedente gara casalinga nonché ultima vittoria.

Per i rossoblù non sarà certo una sfida banale: arriva la prima in classifica, che martedì se l’è giocata alla pari contro il Real Madrid in Champions League, perdendo 2-3 ma sfiorando il pareggio all’ultimo secondo con Retegui. Nel Cagliari presenti i recenti ex presi in estate proprio dai bergamaschi: Michel Adopo, Nadir Zortea e soprattutto Roberto Piccoli, il bomber atteso in attacco.

Questi i convocati per Cagliari-Atalanta:

Portieri: Giuseppe Ciocci, Simone Scuffet, Alen Sherri;

Difensori: Tommaso Augello, Paulo Azzi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, José Luis Palomino, Mateusz Wieteska, Gabriele Zappa, Nadir Zortea;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Jakub Jankto, Antoine Makoumbou, Răzvan Marin, Matteo Prati, Nicolas Viola;

Attaccanti: Gianluca Lapadula, Zito Luvumbo, Kingstone Mutandwa, Leonardo Pavoletti, Roberto Piccoli.

