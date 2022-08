Dopo aver saltato l'esordio di Como per squalifica, Fabio Liverani è pronto a tornare in panchina per la gara di domani notte alla Domus del Cagliari contro il Cittadella. E il tecnico è pronto a lanciare subito nella mischia Marco Mancosu: “Può dare professionalità, qualità. Andare nella squadra dove sei cresciuto e per la quale fai il tifo dà più responsabilità, ma è un vantaggio per noi e per la gente. Il suo arrivo è merito del presidente e del direttore sportivo, oltre che della disponibilità di Marco, per un'operazione veloce”. Nessun dubbio sul suo impiego: “Ha fatto tutto il ritiro e ha già giocato circa 200 minuti in Coppa e in campionato”.

“Come giocheremo? – aggiunge il mister a proposito della formazione – I numeri sono un giochino dei giornalisti, ho sempre detto che le certezze erano i quattro difensori e i tre centrocampisti, poi davanti si può stare in diversi modi”.

E nel possibile 4-3-2-1, con Manco-su sulla trequarti potrebbe tornare Pereiro: “Numeri come quello di Como li ha già fatti e ne farà, ma io da Gaston voglio di più e lui lo sa. Deve stare dentro la partita per 90 minuti”.

Infine, sulla gara col Cittadella: “Loro sono una squadra equilibrata, un ambiente dove si lavora con entusiasmo e positività. Ma nella prima partita in casa dobbiamo fare di tutto per vincere e dare ancora più entusiasmo ai nostri tifosi”.

