Sarà il giovane Ermanno Feliciani, trentun’anni, a dirigere Atalanta-Cagliari, sfida valida per la quinta giornata di campionato. I rossoblù sono ancora a caccia della prima vittoria, e nella complicata trasferta di Bergamo si troveranno di fronte l’ultimo fischietto ad aver esordito in Serie A, lo scorso 5 novembre. Feliciani sarà alla settima partita arbitrata nel massimo campionato, e non ha mai diretto il Cagliari.

Ad aprire la giornata, di venerdì, saranno Salernitana-Frosinone e Lecce-Genoa. Chiude domenica Torino-Roma (considerato l’impegno in Europa League dei giallorossi), e non ci sarà nessuna sfida di lunedì, in previsione del turno infrasettimanale.

Venerdì

18.30 Salernitana-Frosinone (Piccinini)

20.45 Lecce-Genoa (Rapuano)

Sabato

15.00 Milan-Hellas Verona (Marchetti)

18.00 Sassuolo-Juventus (Colombo)

20.45 Lazio-Monza (Abisso)

Domenica

12.30 Empoli-Inter (Marcenaro)

15.00 Atalanta-Cagliari (Feliciani)

15.00 Udinese-Fiorentina (Chiffi)

18.00 Bologna-Napoli (Ayroldi)

20.45 Torino-Roma (Guida)

Classifica

Inter 12, Juventus 10, Milan 9, Lecce 8, Napoli 7, Frosinone 7, Torino 7, Fiorentina 7, Hellas Verona 7, Atalanta 6, Bologna 5, Roma 4, Genoa 4, Monza 4, Lazio 3, Udinese 3, Sassuolo 3, Cagliari 2, Salernitana 2, Empoli 0.

