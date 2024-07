Il Cagliari scende in campo oggi alle 19 allo stadio di Saint Vincent per la seconda partita amichevole del ritiro valdostano. Dopo la prima uscita, chiusa con la sconfitta (1-3) con il Como, i rossoblù affrontano il Catanzaro, ambiziosa formazione di serie B, per capire quanto il lavoro sul campo di questi giorni sia servito per migliorare gioco, movimenti difensivi e pressione sugli avversari.

Nicola potrebbe proporre, con Scuffet fra i pali, una difesa con (da sinistra) Luperto, Wieteska e Zappa, in mezzo da destra Zortea, Deiola, Makoumbou e Augello, davanti con Felici trequartista, le due punte Luvumbo e Pavoletti. Nella ripresa spazio al secondo portiere (Sherri o Radunovic), quindi Hatzidiakos, il possibile inserimento di Prati (parzialmente recuperato), Adopo, Viola, Obert, Marin, Jankto, Azzi, Piccoli, Lapadula, Di Pardo e Veroli.

Le ultime notizie di mercato, con il Milan interessato a Scuffet per sostituire l’infortunato Sportiello, costringono il Cagliari a ulteriori riflessioni e – in caso di cessione del portiere – andare a caccia di un sostituto.

© Riproduzione riservata