Il Cagliari alla prova dell’Atalanta (QUI LA DIRETTA). Rossoblù a caccia di conferme dopo il buon avvio di 2022 che ha riacceso le speranze salvezza di una squadra che aveva chiuso in maniera disastrosa il 2021.

Ma piove sul bagnato, perché all’ultimo minuto arriva anche il forfait di Pavoletti, che non è neanche in panchina. Attacco a dir poco deficitario, con Joao Pedro squalificato e Keita in Coppa d’Africa. La lunga lista di assenti comprende anche Nandez, Zappa e Altare, oltre ai lungodegenti Walukiewicz, Rog e Strootman. Inoltre Baselli e Carboni, senza i 90’ nelle gambe, partono dalla panchina.

Il tecnico si aggrappa a Pereiro in attacco, con Marin in appoggio. Un 3-5-1-1, questo l’undici titolare: Cragno, Goldaniga, Lovato, Obert, Bellanova, Deiola, Grassi, Dalbert, Lykogiannis, Marin, Pereiro.

Gasperini risponde con il 4-2-3-1 e Zapata, appena recuperato, parte dalla panchina: Musso, Zappacosta, Djimsiti, Palomino, Pezzella, Freuler, Koopmeiners, Pessina, Pasalic, Malinovskyi, Muriel.

Al Gewiss Stadium arbitra Alessandro Prontera della sezione di Bologna.

