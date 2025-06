Per i riscatti ci sarà qualche giorno in più. Il Cagliari, così come tutte le società professionistiche italiane, ha visto slittare la finestra in cui esercitare i diritti di opzione: non più da lunedì 16 a mercoledì 18, come originariamente previsto, bensì da domenica 22 a martedì 24. Un posticipo legato ai playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana, che si giocheranno il 15 e 20 giugno: complici le due società ancora impegnate in gare ufficiali (decisive, dopo il caos legato al Brescia) era necessario che venisse dato più tempo per risolvere le questioni legate ai riscatti.

In chiave rossoblù, ci sarà qualche giorno aggiuntivo di valutazioni prima del momento della verità riguardante tre giocatori: Elia Caprile, Michel Adopo e Roberto Piccoli. Il primo è arrivato a Cagliari a gennaio, in un’operazione che ha coinvolto anche Simone Scuffet, strappando al Napoli un diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. La metà, 4, sono invece quelli necessari per prendere a titolo definitivo Adopo, una delle rivelazioni della stagione appena conclusa. Per Piccoli l’esborso diventa più sostanzioso, i 12 milioni fissati dall’Atalanta un anno fa prima che il bomber arrivasse (come mai gli era successo in carriera) in doppia cifra.

Per le casse del Cagliari i tre riscatti costerebbero 24 milioni di euro, non certo un’operazione low cost. Anche perché al conteggio bisogna aggiungere ulteriori 6 milioni, quelli del riscatto di Gianluca Gaetano (sempre dal Napoli) che è diventato obbligatorio nel corso della stagione. Per questo, si fa strada la possibilità che alla fine la società – a prescindere da come si evolverà la questione legata al direttore sportivo – eserciti tutti e tre i riscatti, per poi valutare eventuali offerte a prezzo superiore e garantirsi un’immediata plusvalenza con almeno una cessione eccellente.

Sul fronte riscatti, una piccola parte della cifra chiesta per acquistare a titolo definitivo Caprile, Adopo e Piccoli arriverà da Pantelis Hatzidiakos. Il difensore greco, dopo un 2023-2024 con più ombre che luci, è stato ceduto un anno fa in prestito con diritto di riscatto ai danesi del Copenaghen, che hanno deciso di esercitarlo: circa 2 milioni nelle casse del Cagliari. Mentre il Paok non dovrebbe confermare Mateusz Wieteska.

