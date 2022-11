«Avevamo assaporato una vittoria che avrebbe significato -3 dal terzo posto. Poteva essere quella scintilla che a livello mentale e di entusiasmo ci avrebbe aiutato a preparare la partita di sabato con positività. Questo però mi fa capire che basta poco e questo poco dobbiamo cercarlo ogni partita, sperando che quella di sabato sia l'occasione giusta».

Questo il commento di mister Liverani, dopo il pareggio per 2-2 del Cagliari in trasferta contro il Frosinone, con Pavoletti che si è visto annullare il gol del 3-2 al 98' per un fuorigioco millimetrico segnalato dal Var.

«Siamo partiti bene – prosegue il tecnico rossoblù -, con quattro ragazzi molto giovani. Abbiamo fatto gol e ne abbiamo concesso uno molto evitabile, che ci ha fatto perdere entusiasmo. La loro rete del raddoppio è stata molto bella, ma non abbiamo mai mollato e questo mi fa capire che la squadra è viva e vuole raggiungere i risultati. Tra noi e il Frosinone l'entusiasmo e la condizione mentale è molto diversa, ma noi dopo oggi dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi e nella possibilità di migliorare ulteriormente».

L’allenatore del Cagliari ha anche parlato di Kourfalidis: «Ha forza e fisicità, può fare più ruoli del centrocampo. Ha le caratteristiche giuste per la categoria, si è meritato di giocare titolare e se lo potrà meritare anche in futuro. Però anche chi parte dalla panchina sa che può e deve lasciare il segno».

Quanto ai prossimi impegni, «dobbiamo – spiega Liverani – essere un po' più cattivi davanti e avere maggiori qualità nella gestione del palleggio. L'obiettivo è arrivare al 26 dicembre provando a fare più punti possibile».

LAPADULA – Rammarico per l'occasione persa anche per bomber Lapadula: «Razionalmente –il suo commento post-partita - siamo contenti per il pareggio, a livello emozionale siamo delusi perché senza il Var avremmo vinto ed è un peccato. Sono molto soddisfatto però per il carattere e l'unione dimostrata».

(Unioneonline/l.f.)

