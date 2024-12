Edoardo Bove è uscito dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale Careggi di Firenze, dove era ricoverato da domenica dopo il malore accusato durante la partita Fiorentina-Inter.

Lo riferisce il direttore generale del club toscano Alessandro Ferrari, ai microfoni di Mediaset prima dell’inizio di Fiorentina-Empoli di Coppa Italia: «Edoardo sta bene, è in forma, sta recuperando e siamo contenti. Bisogna avere pazienza e rispetto per lui, ha cambiato reparto ed è nelle mani giuste, le cose vanno meglio. Ha lasciato la terapia intensiva, per la precisione è passato in un reparto che si chiama Utic, di livello di delicatezza inferiore».

In occasione della partita del Franchi la tifoseria viola, i giocatori e il club gli hanno rivolto un sentito omaggio. Un’immagine del centrocampista è apparsa sul maxischermo con il messaggio “Torna presto Edo, ti vogliamo bene”. I compagni di squadra si sono riuniti in mezzo al campo, insieme a tutto lo staff medico, e hanno srotolato un lenzuolo con su scritto “Non volevi la maglia eccoti lo striscione, Edo ti aspettiamo”. Mentre i tifosi della Fiesole, con migliaia di cartoncini, hanno composto il numero 4, come la maglia indossata finora dal giocatore, fra gli applausi di tutto il pubblico presente. E lui, Bove, era sintonizzato davanti alla tv nella sua stanza d’ospedale.

