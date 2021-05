"Leggo di una querela contro di me da parte del fratello del 'varista' Mazzoleni, a seguito della partita Benevento-Cagliari. Ci vedremo volentieri in Tribunale”. Parola di Clemente Mastella, sindaco di Benevento, che torna sulle polemiche innescate dal rigore non assegnato alla squadra campana nel corso del match salvezza contro il Cagliari, poi vinto dai rossoblù per 3-1.

“Per quanto mi riguarda, ho dato mandato ai miei legali di valutare di querelare per danno di immagine ed economico alla città quanto procurato in negativo dalla decisione assunta da Mazzoleni e da Doveri", ha spiegato Mastella.

Riferimento al direttore di gara e all’arbitro assegnato al Var, che avrebbero valutato non da rigore l’intervento di Asamoah su Viola.

Anche nel dopopartita erano esplose le polemiche, con il presidente del Benevento Vigorito e il ds Foggia che si erano scagliati duramente contro la direzione arbitrale. La moglie dello stesso Mastella, Sandra Lonardo, aveva anche paventato un’interrogazione parlamentare.

