Altri due giocatori del Cagliari rompono il silenzio dopo la “mazzata” della retrocessione in Serie B.

Si tratta di Raoul Bellanova e di Giorgio Altare, che in queste ore hanno entrambi affidato pensieri e riflessioni ai propri profili Instagram.

“La mia prima stagione in serie A è stato un mix di emozioni, il primo goal, i momenti difficili, le gioie, tutto terminato purtroppo con una grandissima delusione", ha scritto Bellanova – dato nel mirino di molte squadre di Serie A – che ha anche postato un video con gli highlights del suo campionato.

"Volevo ringraziare – aggiunge l’esterno – chi nonostante tutto ha sempre creduto in noi sostenendoci fino alla fine, purtroppo a volte il calcio sa essere crudele”. E conclude: “Ci vediamo presto, forza Casteddu”.

Grande amarezza anche per Altare, che, invece, è uno dei rossoblù che potrebbe restare per guidare la rifondazione in cadetteria.

"È difficile – ha scritto il difensore, a corredo di una foto in bianco e nero - spiegare a parole tutto quello che la mia prima stagione in Seria A ha rappresentato, il non essere riusciti a raggiungere il nostro obiettivo lascia davvero grande amarezza.

Sicuramente nessuno potrà cancellare tutti quei momenti che sognavo di vivere fin da quando ero piccolo, come quel goal al 98’. Grazie a tutti i tifosi – chiude il difensore – a coloro che mi sono sempre stati vicino ed hanno creduto in me”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata