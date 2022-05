Cagliari al lavoro senza sosta per preparare al meglio la delicatissima sfida di domenica contro la Salernitana.

Ad Asseminello, sotto gli occhi di Alessandro Agostini, chiamato a guidare i rossoblù dopo l’addio di Walter Mazzarri, e sotto gli occhi anche del presidente Tommaso Giulini che ha assistito all’intera seduta d’allenamento, i giocatori hanno lavorato con e senza palla e poi il gruppo ha svolto degli sviluppi tattici e delle esercitazioni su palla inattiva.

A parte Nahitan Nandez per un fastidio al quadricipite della coscia destra. Difficile il recupero per il Leon. In attacco invece Agostini potrebbe proporre il tandem Joao Pedro-Pavoletti.

Sabato mattina nuova sessione di allenamento, a seguire la partenza alla volta di Salerno.



