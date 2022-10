Dal Brescia all'Ascoli, passando per l'intermezzo amaro di Coppa Italia a Bologna.

Il Cagliari ci riprova, cercando “continuità di risultati e anche di gioco”, come spiegato nella conferenza della vigilia da Fabio Liverani.

“Perdiamo Goldaniga, un giocatore che fin qui è sempre stato titolare e questo basta per capire la sua importanza”, ha esordito il tecnico. “Ma abbiamo le alternative per non far sentire la sua assenza”.

Esce Goldaniga, ma il Cagliari recupera Rog: “Anche lui è un giocatore importante. Io riporto in gruppo i giocatori solo quando sono al 100% e quindi lui è recuperato. Domani vedremo quale sarà il suo minutaggio”.

Come sempre, nessun indizio sulla formazione: “Le scelte vengono fatte sempre per dare equilibrio alla squadra e in base anche all'utilità tattica. Ma cinque cambi sono importanti, vuol dire che chi entra ha le stesse possibilità di incidere di chi parte dall'inizio”.

Infine, sui marchigiani: “È una squadra che arriva da una vittoria esterna col Bari e che ha trovato certezze col nuovo modulo. Lasciano pochi spazi, noi dovremo esser bravi a non adeguarci ai loro ritmi, cercando di essere propositivi ed equilibrati per capire il momento e senza concedere ripartenze”.

© Riproduzione riservata