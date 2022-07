Dopo Romelu Lukaku e André Onana l'Arzachena accoglie anche Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, alla pari di quanto fatto dai suoi rivali cittadini un mese fa, sarà ospite in questi giorni delle strutture del "Biagio Pirina" per allenarsi e ritrovare la migliore forma fisica dopo l'operazione al ginocchio di fine maggio.

Una nuova testimonianza di come gli impianti a disposizione della società biancoverde, che lunedì inizierà la preparazione col ritiro a Tempio in vista della nuova Serie D, siano all'avanguardia e apprezzati anche da campioni che giocano in Serie A e Champions League.

Ibrahimovic, che questo pomeriggio ha posato per una foto assieme al sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda e al responsabile dell'area tecnica smeraldina Antonello Zucchi, sarà ospite del Biagio Pirina e degli impianti adiacenti, in attesa di potersi unire di nuovo al Milan.

Lo stesso avevano fatto gli interisti Romelu Lukaku e André Onana un mese fa: loro avevano scelto Arzachena per tenersi in forma prima del raduno, Ibra invece proseguirà la sua riabilitazione.

