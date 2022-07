Romelu Lukaku e André Onana sono in vacanza in Costa Smeralda.

Comunque si allenano al Biagio Pirina e al “Luigi Orecchioni” (impianti gestiti dall’Accademy Arzachena), in attesa del raduno nerazzurro previsto per il 6 luglio ad Appiano Gentile.

“Un piacere per tutta l’Arzachena Academy”, si legge in un comunicato della società, con la foto dei due nerazzurri assieme al direttore Antonello Zucchi e alla delegata allo sport del Comune di Arzachena Nicoletta Orecchioni.

Lukaku è tornato all'Inter dopo un anno non esaltante al Chelsea. Onana, portiere del Camerun, arriva da svincolato dall'Aiax. Entrambi hanno firmato per l'Inter rientrando subito in Gallura.

