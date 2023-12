Luvumbo lascerà Cagliari a gennaio, ma il calciomercato non c’entra. L’attaccante rossoblù è stato convocato dall’Angola per la prossima Coppa d’Africa che si disputerà in Costa d’Avorio, e dovrà assentarsi a tempo indeterminato, sino all’eliminazione della sua nazionale.

L’Angola inizierà la sua avventura il 15 gennaio, contro l’Algeria. Poi scenderà in campo nuovamente il 20, contro la Mauritania, e il 23 gennaio contro il Burkina Faso. A questo punto il cammino potrebbe interrompersi o proseguire con gli ottavi. La finale, data limite per la competizione, si disputerà l’11 febbraio.

Luvumbo salterà quindi la sfida del 14 gennaio contro il Bologna e quella successiva contro il Frosinone. In caso di eliminazione ai gironi, potrebbe tornare in Sardegna in tempo per il match col Torino. È possibile che, per via del ritiro pre-torneo, debba rinunciare anche a Lecce-Cagliari nel giorno dell’Epifania.

