Che domenica per il Cagliari non sarà una passeggiata lo si intuisce non solo dall’effettiva forza dell’avversario che affronteranno, ma anche dall’entusiasmo dei tifosi ciociari.

Al Benito Stirpe, stadio molto simile alla Domus, ci saranno più di diecimila spettatori a spingere il Frosinone capolista. Restano invenduti per ora poco più di cinquemila biglietti.

Naturalmente sarà di rilievo anche la rappresentanza della tifoseria rossoblù, in un’area geografica con una rilevante presenza di emigrati sardi.

Il tecnico Fabio Grosso ritrova i nazionali Rohden, Boloca e Turati, il portiere dell’Under 21, e avrà a disposizione tutto l’organico, ad eccezione dell’infortunato Kone.

Il Cagliari giocherà in Ciociaria dopo Brescia, Como, Palermo, Spal, Bari e Perugia: tutte non solo battute dalla squadra laziale, ma anche costrette a tornare a casa senza aver segnato.

© Riproduzione riservata