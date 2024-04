Cresce la febbre per Cagliari-Juventus, fischio d’inizio oggi alle 20.45 alla Unipol Domus (arbitro Piccinini di Forlì), radiocronaca esclusiva su Radiolina affidata a Lele Casini. I rossoblù cercano continuità di risultati dopo la vittoria in casa contro l’Atalanta e il pareggio in casa della capolista Inter. La Juve di Max Allegri non può permettersi passi falsi se vuole blindare il terzo posto. Al punto che il tecnico bianconero ha escluso l’ipotesi turnover a pochi giorni dal ritorno di Coppa Italia contro la Lazio.

Claudio Ranieri potrà contare in prima linea su Shomurodov, diventato all'improvviso protagonista a suon di prestazioni e gol. «Sta tornando ai suoi livelli», dice Ranieri. «Calciatore veloce, preciso, con una grande visione di gioco. Onestamente, prima non lo avevamo visto». E poi c’è Luvumbo. Ranieri: «Anche gli avversari stanno sempre più riconoscendo il suo valore e questo è importante per il ragazzo e per noi. Cresco disequilibrio negli avversari».

