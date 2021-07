Tre giovani talenti per la squadra sassarese che è stata rivoluzionata in vista del campionato di serie B come neopromossa. Dall'Olanda arriva Indy Isabelle Spaan, centrocampista e difensore centrale classe 2002. Spaan ha giocato come amatoriale al SV Ouderkerk. Dal 2017 al 2019 al VV Alkmaar e infine, fino alla scorsa stagione, al AFC Ajax.

La giocatrice olandese è entusiasta: “Ho scelto la Torres perché penso sia di altissimo livello e, come squadra, vorrei finire più in alto possibile nel nostro campionato. I miei obiettivi sono migliorare le mie abilità calcistiche e imparare un nuovo modo di giocare. Mi piace diventare la migliore versione di me e giocare al massimo livello possibile.”

Le altre due Under 20 sono italiane: Alessia Accornero e Sofia Pederzani. L'astigiana Alessia Accornero è una centrocampista classe 2002 proveniente dalla Juventus Primavera dove ha vinto due tornei di Viareggio. Nel 2017 ha conquistato lo scudetto U17. La scorsa stagione era alla Florentia Primavera (11 presenze e 6 gol) e ha debuttato in serie A dove ha racimolato 4 presenze.

La modenese Sofia Pederzani è una mezzala classe 2001 che è cresciuta nella Primavera del Sassuolo (ha debuttato nella massima serie) mentre nella stagione appena conclusa ha iniziato col Riccione e ha chiuso in serie B col Cittadella.

Nata il 24/03/2001 a Modena

© Riproduzione riservata