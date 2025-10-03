Al via con Verona-Sassuolo la sesta giornata del campionato di Serie A, che precede la sosta per le nazionali. Big match è Juventus-Milan, che domenica sera chiude il programma.

Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 3 ottobre

20.45 – Verona-Sassuolo

Sabato 4 ottobre

15 – Lazio-Torino

15 – Parma-Lecce

18 – Inter-Cremonese

20.45 – Atalanta-Como

Domenica 5 ottobre

12.30 – Udinese-Cagliari

15 – Bologna-Pisa

15 – Fiorentina-Roma

18 – Napoli-Genoa

20.45 – Juventus-Milan

Classifica

Milan 12

Napoli 12

Roma 12

Juventus 11

Inter 9

Atalanta 9

Cremonese 9

Como 8

Cagliari 7

Bologna 7

Udinese 7

Lazio 6

Sassuolo 6

Parma 5

Torino 4

Fiorentina 3

Verona 3

Pisa 2

Genoa 2

Lecce 2

(Unioneonline)

