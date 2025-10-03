Al via la sesta di campionato con Verona-Sassuolo, chiude il big match Juve-MilanL’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica
Al via con Verona-Sassuolo la sesta giornata del campionato di Serie A, che precede la sosta per le nazionali. Big match è Juventus-Milan, che domenica sera chiude il programma.
Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 3 ottobre
20.45 – Verona-Sassuolo
Sabato 4 ottobre
15 – Lazio-Torino
15 – Parma-Lecce
18 – Inter-Cremonese
20.45 – Atalanta-Como
Domenica 5 ottobre
12.30 – Udinese-Cagliari
15 – Bologna-Pisa
15 – Fiorentina-Roma
18 – Napoli-Genoa
20.45 – Juventus-Milan
Classifica
Milan 12
Napoli 12
Roma 12
Juventus 11
Inter 9
Atalanta 9
Cremonese 9
Como 8
Cagliari 7
Bologna 7
Udinese 7
Lazio 6
Sassuolo 6
Parma 5
Torino 4
Fiorentina 3
Verona 3
Pisa 2
Genoa 2
Lecce 2
(Unioneonline)