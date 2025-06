Alle 18 il fischio d'inizio in Slovacchia, con i padroni di casa che affrontano la Spagna: cominciano gli Europei Under-21, arrivati alla venticinquesima edizione. La manifestazione si svolgerà sino al 28 giugno, data in cui si giocherà la finale, e vede ai nastri di partenza anche due giocatori del Cagliari. Si tratta di Adam Obert, subito protagonista con il Paese ospitante, e Matteo Prati che fa parte dell'Italia impegnata in serata (ore 21) contro la Romania.

Curiosamente, i due rossoblù fanno parte dello stesso girone: il Gruppo A, che vede Italia, Romania, Slovacchia e Spagna. La sfida incrociata fra i convocati del Cagliari, Slovacchia-Italia, sarà sabato alle 21 a Trnava. Nella terza giornata, martedì 17 sempre alle 21 si giocheranno Romania-Slovacchia e Spagna-Italia. Passano le prime due di ogni girone: quarti il 21 e 22 giugno (il Gruppo A è accoppiato col Gruppo C), semifinali il 25 e finale al Tehelné pole di Bratislava il 28 alle 21.

Sono in tutto sedici le nazionali partecipanti: nel Gruppo B figurano Germania, Inghilterra, Repubblica Ceca e Slovenia, nel Gruppo C Francia, Georgia, Polonia e Portogallo, nel Gruppo D Danimarca, Finlandia, Olanda e Ucraina. L'Italia ha vinto cinque volte gli Europei Under-21, ma in due delle ultime tre edizioni è uscita al girone (compresa quella "in casa" del 2019) e l'ultimo successo è del 2004. Ma, per gli Azzurrini di Carmine Nunziata, c'è una nota positiva: fu proprio l'Italia a trionfare nell'altra edizione in Slovacchia, quella del 2000.

