Il Cagliari e la Ternana chiudono il primo tempo in parità, 1-1, grazie alle reti di Deiola e Partipilo.

Ranieri butta subito nella mischia Pavoletti, sceglie Zappa a sinistra al posto di Azzi, con Di Pardo a destra, e Lella quarto di centrocampo. Pronti, via e il Cagliari passa: Pavoletti apre a destra per Nandez, cross del Leon e, dall’altra parte, sbuca Deiola. 1-0 dopo 4’, tutto troppo facile.

E infatti la Ternana, pian piano, si riorganizza, prende campo e, al 12’, pareggia: Di Pardo non fa scattare il fuorigioco e Partipilo fa 1-1. Il Cagliari si sgonfia, rischia ancora su un sinistro di Favilli, di poco alto, e non riesce più a dare palloni giocabili ai due attaccanti.

Non bastasse, al 31’ cartellino pesante per Dossena, che salterà Perugia per squalifica. Il tempo si chiude con Deiola spostato in difesa per un 3-5-2 che non produce risultati.

