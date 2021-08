Prima uscita stagionale nell’Isola per il Cagliari, oggi alle 17.30 allo Stadio del Vento di Aritzo. La tradizionale amichevole precampionato con l’Olbia (ribattezzata quest’anno Trofeo Sardegna) segue il test con l’Augsburg in Germania e precede di tre giorni quello con il Maiorca in Spagna. Anche per questo, il tecnico rossoblù Semplici darà spazio a chi sinora ha giocato meno.

Gli undici al via potrebbero essere Radunovic, Altare, Ceppitelli, Obert, Deiola, Strootman, Oliva, Dalbert, Pereiro, Biancu e Ceter. Tutti venduti i 250 biglietti disponibili (limite fissato dalle restrizioni anti-Covid).

© Riproduzione riservata