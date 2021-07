Dopo settimane di trattativa, una quasi rottura e un nuovo confronto, ha prevalso il bene della Torres: il patron Salvatore Sechi lascia la società sassarese nelle mani degli imprenditori locali di Abinsula, che si occupano anche di calcio con l'azienda Insula Sport.

Queste le parole dell'ormai ex presidente rossoblù Salvatore Sechi: “Lascio la Società in mani sicure perché si prosegue sul solco della territorialità, con imprenditori sassaresi che sapranno preservare e valorizzare un patrimonio comune che sono orgoglioso di aver aiutato in un momento di difficoltà e fiero di aver ricostruito da zero e fatto crescere. Al termine di questo mio mandato le maggiori soddisfazioni riguardano due aspetti: uno storico, con lo stadio cittadino passato nuovamente, dopo tanti anni, sotto la gestione diretta della Torres, e un secondo sportivo, per il lavoro intrapreso con i nostri giovani calciatori, tutti di proprietà e divenuti base solida per il futuro”.

“Ringrazio di cuore – conclude Sechi - chi mi è stato sempre vicino in questo percorso di ricostruzione, non sempre facile e scevro da errori, di cui mi assumo ogni responsabilità, chi ha collaborato con me ogni giorno e chi, da tifoso vero e non di facciata, ha dato tutto se stesso, in termini di sostegno e critica propositiva”.

