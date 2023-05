Spunta anche il Cagliari nelle indagini per cui la Procura Figc, in 72 pagine di deferimento, ha rinviato la Juve e i suoi ex dirigenti al processo sportivo davanti al tribunale federale nazionale.

Oltre alle manovre stipendi per due stagioni e ai rapporti con gli agenti, nel mirino c’è anche la partnership «per accordi confidenziali» con sei club.

Si tratta, oltre che della squadra rossoblù, di Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese e Bologna.

Secondo la procura Figc, la Juve avrebbe trattato calciatori senza depositare i contratti in Lega o depositando contratti diversi da quelli reali.

Le posizioni dei sei club saranno valutate con le indagini ancora in corso.

