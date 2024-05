Il 27 maggio del 1987 la prima partita di Diego Armando Maradona a Cagliari.

Al Sant’Elia va in scena la sfida tra Cagliari e Napoli, valida per le semifinali di Coppa Italia. Sugli spalti 50mila persone che non voglio perdersi l’incontro con uno dei più grandi calciatori della storia.

«Ecco Maradona, finalmente!», titola L’Unione Sarda dell’epoca. «Tutti al Sant’Elia per incoraggiare il Cagliari nell’impossibile sfida contro il Napoli campione d’Italia».

I partenopei infatti avevano appena vinto il loro primo scudetto, il 10 maggio. Il Cagliari invece è in B ed è destinato in quella brutta stagione a retrocedere in Serie C1, poi arriverà Ranieri per la doppia risalita.

Quella sera però il Cagliari tiene testa in maniera gagliarda ai napoletani, che si impongono per 1-0 grazie a un gol al 77’, manco a dirlo, di Diego Armando Maradona. Al ritorno i campani dilagheranno e otterranno l’accesso in finale, quell’anno vinceranno anche la Coppa Italia.

© Riproduzione riservata