Torna “A voi la linea” , trasmissione condotta da Valentina Caruso e Andrea Matta e dedicata al Cagliari e ai commenti a caldo dei tifosi.

L’appuntamento è per domenica 19 settembre: la trasmissione andrà in onda per intero, dalle 20 alle 21, sui social di Radiolina e Unione Sarda, e sui siti radiolina.it e UnioneSarda.it. Andrà anche in onda dalle 20 alle 20:30 su Videolina.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata