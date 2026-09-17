Grandu rinnova col Cagliari. La società rossoblu annuncia sui propri canali social il rinnovo del contratto di Nicola Grandu, che ha firmato un nuovo accordo sino al 30 giugno 2029, con opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione a favore del club. Classe 2006, originario di Martis, Grandu è un esterno capace di abbinare duttilità, corsa e generosità nelle due fasi di gioco. In rossoblù dal 2019, con l’Under 20 ha sinora collezionato 85 presenze, 3 gol e 7 assist, diventando un punto di riferimento della squadra e indossando la fascia di capitano già dalla scorsa stagione.

Le sue qualità sono oggi al servizio anche della prima squadra: Grandu è infatti entrato in pianta stabile nel gruppo agli ordini di mister Fabio Pisacane e del suo staff, dove lavora quotidianamente per consolidare la propria crescita e continuare a migliorare.

«Un cammino costruito interamente in rossoblu», si legge nel comunicato diffuso dalla società di via Mameli, «nel segno della prospettiva e di un fortissimo senso di appartenenza. Un legame con la maglia che rappresenta la sua Terra e che Nicola rinnova con entusiasmo, determinazione e affidabilità, caratteristiche che lo accompagnano sin dal primo giorno a Cagliari. Congratulazioni Nico, avanti insieme».

(Unioneonline/En.Ne.)

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