Daniel Maldini è rimasto ferito in modo non grave in un incidente stradale che ha coinvolto due auto questa mattina all’alba a Milano.

L’attaccante rossoblù dopo la partita di Bergamo con l’Atalanta, decisa tralaltro da un suo gol su calcio di rigore, ha deciso di trascorrere la serata a Milano.

L’incidente è avvenuto all’alba, attorno alle 5.15 in via Caracciolo, periferia nord del capoluogo lombardo. Sei le persone coinvolte, tutte ferite in modo lieve: oltre a Daniel Maldini, che compirà 25 anni tra un mese, tre ragazzi di 19, 20 e 21 anni e due ragazze di 20 e 22 anni.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica, uno dei feriti è stato medicato sul posto, mentre gli altri cinque sono stati portati in ospedale.

Il calciatore del Cagliari è trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli per accertamenti ma i medici lo hanno dimesso poco dopo: sta bene ed è a casa.

Dei rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente si è occupata la polizia locale.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata