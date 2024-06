Il Cagliari Beach Soccer inizia mercoledì la sua stagione in giro per le spiagge d'Italia e non solo. Sarà la formazione Under-20 la prima a scendere in campo, nella tappa di Viareggio che inizia mercoledì alle 16.30 con la Lazio e proseguirà con una gara al giorno fino a domenica, quando alle 18 i rossoblù disputeranno la Supercoppa contro Farmaè Viareggio, che l'anno scorso ha vinto sia il campionato sia la Coppa Italia. A seguire toccherà alla femminile, dal 9 al 16 giugno nell'impegno internazionale dell'Euro Winners Cup a Nazaré in Portogallo, mentre la maschile debutterà il 20 agosto con la Coppa Italia e il 21 con la Poule Promozione in entrambi i casi sfidando il Terracina. «Fino al 2020 in pochi sapevano cos'era il beach soccer qui in Sardegna, invece adesso è subito riconosciuto», ha detto il presidente Manuel Perra nella conferenza stampa di presentazione della stagione. «Ora vogliamo farci conoscere sempre più, già giocare l'Euro Winners Cup è un motivo d'orgoglio. Speriamo di portare anche qualche trofeo a casa durante la stagione».

Prima volta. Il Cagliari Beach Soccer è l'unica squadra sarda a partecipare alla Serie A, nonché alle competizioni internazionali. Non solo: ad allenare sarà Alejandra Argento, che nella scorsa stagione guidava la squadra femminile (portata al trionfo nella Coppa Italia) e ora - mantenendo il ruolo con le ragazze - diventa la prima allenatrice donna in una squadra maschile di beach soccer in Italia. «Sicuramente avremo dei giocatori che ci daranno una grossa mano», afferma. «Le rose sono competitive, sono due settimane che ci alleniamo e vedremo di crescere ulteriormente durante la stagione». In tutto, le tre squadre rossoblù giocheranno quasi senza interruzioni sino alla prima metà di agosto, quando si disputeranno le finali di campionato, mentre gli allenamenti si terranno alla Beach Arena del Poetto, già teatro di eventi nazionali e internazionali nel 2022.

Le rose. La squadra maschile ha come capitano Luca Ruggiu, assieme a Lorenzo Etzi, Michele Gemignani, Matteo Cosci, Milciades Medina, Néstor Medina, Filippo Chighini, Roberto Boi, Roberto Salis, Gabriele D'Onofrio, Andrea Mainas, Joel Menacho Trechera, Biel Rius e Andrea Aramu. Per la femminile, con capitano Veronica Privitera, sono al secondo anno Melania Pisa, Fabiana Maria Vecchione, Angela Ruotolo, Giulia Olivieri, Cristina Domínguez e Claudia Saggion, mentre debuttano Adriele Rocha da Silva, Aurora Amelia De Pasquali, Taiane da Costa Araújo, Andrea Mirón Castro, Carmela Ciccarelli, Maria Rita Pascale e Roberta Illiano. Per l'Under-20 il capitano è Roberto Boi, che si divide in prima squadra con Chighini e Rius. Con loro Andrea Piccioni, Jacopo Cadeddu, Yuri Melis, Tommaso Piro, Lorenzo Adriano Zara, Roberto Galindo Suárez e Nicola Boi.

