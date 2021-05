Gara1 amara per la Techfind Selargius, battuta 55-67 dal San Giovanni Valdarno nella prima sfida della semifinale playoff dell’A2 di basket, match equilibrato per tre quarti prima della fuga finale delle toscane. Parte bene, invece, il playout del Cus Cagliari, vittorioso a Livorno, dove si è imposto sul Jolly per 49-51 senza Striulli e Madeddu.

TECHFIND - Selargine subito sul più cinque e avanti 21-19 dopo 10’, poi la Bruschi trova l’abbrivio e passa sul più otto, vantaggio che le giallonere riducono all’osso (toccano più volte il meno uno), ma non riescono a sgretolare del tutto e, dopo essere andate al riposo sotto 39-42, sono arrivate alla mezz’ora sul 48-52 e nell’ultima frazione hanno incassato il +13 confezionato dalla squadra di coach Franchini, che ha approfittato delle incertezze in fase conclusiva della Techfind, poco prolifica anche dall’arco, e di una difesa meno solida del solito. In doppia cifra Manzotti, El Habbab, Cutrupi e Ceccarelli, bene la giovane Pinna.

Una sconfitta che tuttavia non spegne ma alimenta il desiderio del Selargius di proseguire la propria prima e storica partecipazione a un playoff promozione. "Oggi errori banali, non abbiamo avuto sempre la giusta intensità, ma siamo fiduciosi e andremo in Toscana per provare a vincere gara2", promette coach Fioretto.

CUS CAGLIARI - Archiviato l’amaro playout perso col Bolzano, le universitarie sono ripartite col piede giusto nella seconda opportunità garantita dalla formula del campionato e, nonostante le assenze, hanno saputo sfoderare una prova di carattere e archiviare con un successo gara1, l’unica in trasferta della serie al meglio delle tre.

Cussine avanti 10-15 dopo dieci minuti, poi due quarti finiti a referto col parziale fotocopia di 12-12, a riprova di quanto tirate ed equilibrate si stiano rivelando le gare in calendario. Nell’ultimo quarto il Jolly continua a crederci, ma la tripla del 49-49 siglata dalla livornese Giangrasso a 11” dalla sirena viene cancellata dal canestro di Prosperi, che a un secondo dalla fine firma il successo del Cus per 49-51. Ora la serie si sposta Cagliari, dove le ragazze di coach Xaxa avranno due chance per conquistare la salvezza.

